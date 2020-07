live Roma, Fonseca: "Dobbiamo sbagliare meno, ma con la difesa a tre soffriamo meno"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

23.52 - La Roma trova la sua terza vittoria consecutiva e dopo Parma e Brescia batte anche il Verona in casa confermando il quinto posto in classifica. Decisive le reti di Veretout e Dzeko nonostante l'Hellas abbia provato nella ripresa a rimontare grazie al gol di Pessina che ha solo dimezzato il vantaggio. Tra poco le parole di Fonseca in conferenza stampa.

00.20 - Inizia la conferenza

"E' stata una vittoria molto importante per noi. Giocare contro il Verona non è mai facile che pressa uomo contro uomo. Abbiamo fatto una partita concreta e abbiamo creato tante situazioni di contropiede per fare il terzo gol".

Sprecate troppo, come mai?

"Non dobbiamo sbagliare così tanto, ma l'importante è creare. Era fondamentale fare il terzo per vivere meglio la partita"

Secondo lei la Roma è fuori dalla fase negativa?

"Abbiamo vinto tre partite. Dobbiamo pensare al presente e al futuro. Il presente consiste nel recuperare i giocatori e il futuro è la partita con l'Inter".

La difesa tre sarà la soluzione per il futuro?

"Vediamo, perché la squadra ha vinto con questo sistema e penso che difensivamente stiamo facendo bene. Non posso dire che non cambierò più, ma mi piace come la Roma gioca".

Come si preparerà contro l'Inter?

"Come ho detto è importante recuperare fisicamente e pensare alla partita con l'Inter che sarà difficile"

00.24 - Finisce la conferenza stampa