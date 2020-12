live Roma, Fonseca: "Napoli è il passato. Smalling? Difficile recuperi per domenica"

23.00 - La Roma vince in rimonta contro lo Young Boys e centra il primo posto in classifica nel gruppo A. Decisive le reti di Borja Mayoral, Calafiori e Dzeko dopo il vantaggio iniziale di Nsame. Obiettivo raggiunto per i giallorossi che al sorteggio per i sedicesimi di Europa League non potranno pescare le prime degli altri gruppi e le retrocesse dalla Champions League. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

23.25 - Inizia la conferenza stampa

Si può parlare ancora di squadra A e B?

"Per me non è complicato scegliere la formazione anche perché abbiamo problemi con dei giocatori. Non abbiamo molte soluzioni. Ho fiducia in tutti i calciatori. Dopo la partita sono molto soddisfatto perché è importante sentire questo. Quando giocano i calciatori danno una risposta positiva".

Ritiene che questa partita cancelli quella con il Napoli?

"La sconfitta con il Napoli è il passato. Abbiamo parlato dopo quella partita e abbiamo iniziato a pensare a questa gara. Era fondamentale vincere per essere primi nel gruppo".

Kumbulla e Fazio sono pronti a giocare titolari? Smalling e Veretout potranno recuperare per il Sassuolo?

"Sarà difficile per Smalling. Stiamo vedendo la situazione di Veretout. Kumbulla e Fazio non sono al top, ma vediamo domani come staranno".

Su Calafiori

"Vediamo se avrà più spazio. Oggi ha fatto la sua seconda partita. Sta crescendo e oggi ha fatto una grande gara".

23.32 - Termina la conferenza