live Roma, Kluivert: "Mai presa in considerazione l'idea che possiamo essere eliminati"

18.25 - A poco più di 24 ore dal match decisivo della Roma con il Gent, Paulo Fonseca e Justin Kluivert parlano in conferenza stampa. Questa mattina la rifinitura a Trigoria, poi la partenza per il Belgio e ora le interviste. Ai giallorossi basta anche un pareggio per accedere agli ottavi di finale di Europa League e l'olandese, complice l'infortunio di Pellegrini, potrebbe partire titolare. Di seguito le parole dell'ex Ajax:

18.50 - Kluivert parlerà subito dopo Fonseca

Dopo un anno e mezzo che sei in Italia possiamo dire che ti aspettavi questo tipo di percorso?

"Ribadisco che sono soddisfatto della mia scelta di venire a Roma. Sono qui per giocare e ogni giorno imparo dai compagni più esperti. Posso fare sempre meglio e quello è l'obiettivo".

Non ti senti sicuro in italiano?

"Proviamo"

Come ti trovi più vicino alla punta?

"E' diverso da come giocavo all'Ajax. Sto lavorando e mi trovo bene"

Per un mese e mezzo la Roma non ha vinto una partita. Cosa ne pensi?

"E' vero che abbiamo avuto una serie negativa e questo ci ha fatto arrabbiare molto. E' sempre importante pensare alla partita successiva. Come ha detto il mister la stagione è una maratona. Non possiamo fermarci dopo un passo falso, penso sempre a come posso aiutare la squadra".



Hai preso in considerazione l'idea di poter esser eliminato domani?

"Penso sempre positivo e credo nella squadra. Non mi sfiora questo pensiero. Vogliamo vincere anche davanti ai nostri tifosi".

19.13 - Termina la conferenza