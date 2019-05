LIVE TMW - Roma, Ranieri: "Col Genoa gara difficile. Spero che Dzeko rientri"

Premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenica alle ore 18 a Marassi andrà in scena la sfida di campionato tra il Genoa e la Roma. Liguri a caccia di punti per la salvezza mentre i giallorossi non potranno sbagliare per continuare a rincorrere la Champions League. Alle 10.30 la conferenza stampa di presentazione della sfida del tecnico capitolino Claudio Ranieri.

10.30 - Inizia la conferenza stampa di Ranieri.

Che partita si aspetta?

"Difficile, perché questa squadra ha battuto l'Atalanta e la Juventus, dovremo essere super concentrati".

Come sta Dzeko?

"Ho altri due allenamenti per decidere. Ha avuto una piccola distorsione alla caviglia ma spero che possa rientrare già oggi".

Zaniolo giocherà?

"Ho già detto che è un ragazzo molto forte fisicamente, è sempre pronto e disponibile ma non può giocare sempre, anche perché è al primo anno in Serie A".

Cosa pensa del periodo di Pastore?

"Mancano 4 partite alla fine e ho bisogno di tutti i miei giocatori al 100%. Quando lo sono ho più possibilità di scelta e chi non viene utilizzato dall'inizio non si devono sentire declassati. Devono pensare alla Roma non al proprio ego. Saranno tutti importantissimi".

Vede meglio Pellegrini in mediana o come trequartista?

"È un giocatore giovane che si sta formando. Parliamo di un calciatore che più gioca e più acquisto consapevolezza. Può darmi più soluzioni".

Perché Schick è sempre in difficoltà?

"Ripeto che per me è un giocatore molto forte, ci scommetto molto. Forse ha bisogno di un altro po' di tempo ma prima o poi sarà decisivo".

Cosa pensa dell'apporto dei tifosi?

"Sono venuto qui per aiutare la squadra. Sono un uomo di campo e tutto il resto non conta. Voglio fare il massimo in base a quello che mi è stato chiesto, poi non sarà più compito mio. I tifosi ci stanno aiutando".

Nove anni fa la Lazio favorì l'Inter nella corsa allo scudetto e nelle tribune si vide uno striscione con il famoso 'Oh no'. Possibile che la Lazio domenica favorisca l'Atalanta?

"Non mi interessa. Su queste cose ci deve pensare la Lega. Voglio solo fare bene con la Roma".

Possibile un ritorno al 4-3-3?

"Ci penso sempre visto che ho i giocatori adatti. Valuto però anche il modulo con il trequartista dietro alla punta. Vedremo cosa deciderò ma metterò la migliore formazione possibile. Il Genoa è una partita importantissima, cercheremo di vincere e poi penseremo alle prossime gare. Infine volevo fare un grosso in bocca al lupo a Casillas, spero che torni presto in campo".

10.38 - Termina qui la conferenza stampa di Claudio Ranieri.