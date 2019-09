LIVE TMW - S. Praga, Soucek: "Giocare bene non basta. Cerchiamo punti"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

17.20 - Un gol in campionato e tanta voglia di mettere la firma anche in Champions League. In mezzo al campo Tomas Soucek proverà a fare la differenza a San Siro con il suo Slavia. A breve il centrocampista ceco parlerà in conferenza stampa al Meazza in vigilia di partita. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

17.32 - Iniziata la conferenza stampa di Tomas Soucek

Come vi sentite in vigilia di questa sfida? "Non vediamo l'ora di giocare. La prima volta a San Siro non può che essere una festa. Ho già giocato a Wembley e l'emozione è la stessa. Siamo però motivati, puntiamo a fare risultato perché giocare bene non ci basta"

Avete studiato bene l'Inter? "Dobbiamo ancora vedere alcuni video. Le hanno vinte tutte, con un nuovo allenatore e un Lukaku in grande forma. Cercheremo di studiare al meglio tutti i loro migliori giocatori"

Inter quanto forte rispetto agli altri avversari del girone? "Forte come Barcellona e Dortmund. Non sono molto diversi e sarà dura con tutte. La mia esperienza passata può aiutarmi, ma ogni volta puoi imparare qualcosa. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi, punteremo a essere subito in partita"

Quale errore dovrete assolutamente evitare? "Potrebbe esserci il rischio di giocare come fossimo in campionato, ma non dovrà succedere. La Champions è un'altra cosa. Loro giocheranno il derby nel weekend come faremo noi, in ogni caso entrambe non ci risparmieremo"

Conte ha detto che lo Slavia è un avversario tosto: vi fa piacere? "Ci fa piacere saperlo, certo. Entrambi domani giocheremo per vincere"

17.40 - Terminata la conferenza stampa di Soucek