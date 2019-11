LIVE TMW - S. Praga, Trpišovský: "Inter troppo superiore: giusto così"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Inviato al Sinobo Stadium, Praga

© foto di Tommaso Bonan

La sua squadra mostra carattere e voglia di far sognare i 19mila tifosi cechi al Sinobo Stadium, ma alla fine deve inchinarsi allo strapotere dell'Inter. A breve la conferenza post-gara del tecnico della formazione ceca, Jindřich Trpišovský, dalla sala stampa del Sinobo Stadium di Praga.

23.50 - Iniziata la conferenza stampa di Jindřich Trpišovský

Che valutazione dà a questa partita?

"E' andata diversamente da come speravamo. Abbiamo perso il contatto col match nel secondo tempo. Lautaro e Lukaku sono attaccanti eccellenti, se gli lasci spazio ti fanno male. Abbiamo comunque creato, ma i nostri avversari sono cresciuti troppo velocemente per pensare di fermarli. Il 2-1 è arrivato in un momento positivo per noi, certe situazioni sono difficili da gestire. La verità che l'Inter ha colpito pure due traverse, nel finale era diventata devastante. Impossibile pensare di vincere"

Su cosa si può ancora lavorare per il futuro?

"Nella ripresa la nostra pressione è calata e si è visto. Fino al rigore siamo stati perfetti o quasi. L'Inter a un certo punto si è rivelata molto pragmatica, si vede il frutto del loro lavoro: la velocità e la pressione del nostro avversario ci ha messo in difficoltà"

Come giudica la prestazione di Olayinka, nel confronto di Lautaro e Lukaku?

"Stiamo parlando di due giocatori internazionali, titolari nelle rispettive nazionali. Kudela nel complesso è stato positivo, altri giocatori importanti sono rimasti in panchina per influenza. Non siamo riusciti a rispondere con i cambi, laddove i loro hanno fatto davvero la differenza. Lukaku poi è cresciuto moltissimo rispetto all'andata"

Soucek rinnoverà o potrebbe partire?

"Sono deluso dopo questo match per pensare al mercato. Ci siamo presi un punto a San Siro e a Barcellona, in casa le abbiamo perse tutte. Vedremo a fine stagione, non posso prevedere cosa accadrà. Vogliamo continuare a credere in questo progetto e per farlo servono giocatori di livello. Di sicuro a gennaio possiamo integrare qualche giovane molto interessante della nostra Primavera"

Come si spiega il diverso rendimento tra gare casalinghe e in trasferta?

"Sono felicissimo della grande presenza dei nostri tifosi stasera, è qualcosa di catastrofico per noi averli delusi. Qui sentiamo una grande personalità, forse quando andiamo fuori riusciamo ad essere più concreti e liberi mentalmente. Alla prima chance concessa in queste tre gare qui, abbiamo sempre subito gol"

Era presente il Premier ceco: ha apprezzato la sua visita?

"Eccezionale, credo sia la prima volta e questo ci inorgoglisce. Al momento la delusione è forte, purtroppo le tre sconfitte in casa pesano tanto, mi fanno quasi sentire vuoto. Dispiace tanto, avremmo voluto regalare un sorriso al nostro pubblico"

Terminata la conferenza stampa di Jindřich Trpišovský