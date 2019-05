LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Giocare per la maglia e la tifoseria"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

12.25 - Concludere il campionato nel migliore dei modi. E' questo l'obiettivo della Sampdoria che domani pomeriggio farà visita al Parma per cercare di cancellare le due sconfitte consecutive. Fra pochi istanti, il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Seguite la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12.43 - Marco Giampaolo entra in sala stampa. Inizia la conferenza.

La Samp come deve affrontare le gare che restano?

"Quando svanisce un obiettivo, quando si è fuori dai giochi, hai meno motivazioni. Questo in tutte le cose che fai nella vita, non solo nel calcio. Poi c'è la parte razionale, che deve essere parte di ogni uomo, che è il rispetto per la maglia, per la tifoseria. E se migliorare il punteggio dell'anno scorso deve essere un obiettivo, lo è".

TMW: che Parma si aspetta?

"E' un avversario che cerca l'aritmetica salvezza, ma l'ha quasi raggiunta. E' una neo promossa ma ha fatto un buon lavoro e il merito va all'allenatore e alla programmazione. Io mi aspetto un Parma motivato perché poi quando devi raggiungere la salvezza sei motivato. Poi vedremo che partita sarà".

L'asticella alzata nel corso dell'anno.

"L'asticella l'abbiamo alzata appositamente perchè pensavamo potesse rappresentare un motivo di crescita per la squadra. Un po' l'ho forzata, un po' ho avuto la sensazione di starci dentro a quella situazione, non ho bluffato su quello che era il percorso della squadra. Ho alzato l'asticella prima perchè ritenevo fosse producente per tenere alto il livello di autostima e creare condizioni psicologiche e mentali di ambire a quel tipo di obiettivo. Tant'è che spesso ho ribadito che l'obiettivo era stare in corsa fino all'ultimo perchè sapevo le regole del gioco, cioè che quando l'obiettivo viene meno mancano le motivazioni".

Quagliarella?

"Io spero sia motivato per raggiungere questo obiettivo insperato alla vigilia ma è un obiettivo personale. Il che significa che quando l'obiettivo è personale ci tiene il giocatore stesso".

Queste ultime partite possono rappresentare un'occasione per valutare chi ha giocato meno?

"Mancano quattro partite e sceglierò di volta in volta. Cambierò per capire, dal portiere all'attaccante".

Murru e Audero in nazionale italiana.

"La Samp ha fatto più del suo. Giocare per quell'obiettivo sarebbe stato qualcosa di straordinario. Io non ho niente da rimproverare a nessuno. Per me era la possibilità di coronare un lavoro partito tre anni fa: per me personalmente e per i calciatori, per certificare una crescita che comunque c'è stata. La squadra è stata più equilibrata".

TMW: Caprari pronto per domani?

"Caprari sta meglio. Non so se domani partirà dall'inizio o a gara in corso. Domani qualche punto interrogativo nella condizione ce l'ho. Come nel caso di Barreto".

TMW: Ferrari?

"Raccoglie, come solitamente accade nelle squadre, il frutto del lavoro e dell'abnegazione, è stato un giocatore esemplare. E' un elemento di affidabilità".

Il gemellaggio fra Parma e Samp, con le maglie invertire.

"Ho letto di questa iniziativa e ho visto le maglie. E' un gemellaggio che dura da tanti anni, sono segnali importanti nello sport. Bisogna vivere anche di gesti e atteggiamenti che creano l'armonia".

Cosa manca per raggiungere quell'uno che hai detto in passato?

"Qualcosa manca ed è un'analisi che faremo con la società. Ci siamo dati appuntamento nell'ultima settimana prima della fine del campionato, fra Chievo e Juve, e lì faremo il punto, ci ragioneremo sopra. Qualcosa manca. Come si colma? In tanti modi. Ma questa non è la sede opportuna".

12.58 - Termina la conferenza stampa di Marco Giampaolo in vista della trasferta di Parma.