LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Siamo nella condizione di far risultato"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

12.25 - Penultimo atto della stagione della Sampdoria. I blucerchiati saranno impegnati domani all'ora di pranzo al "Bentegodi" di Verona contro il Chievo, già retrocesso in Serie B. Invertire la tendenza di questi finali di campionato negativi è il primario obiettivo dei blucerchiati. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12.44 - Mister Marco Giampaolo entra all'interno della sala stampa. Inizia la conferenza.

Cosa può e cosa deve chiedere la Samp dalla partita col Chievo?

"Giochiamo contro una squadra che non ha più motivazioni. Se vogliamo noi ci troviamo nella stessa condizione. Siamo sul punto di prevalere dal punto di vista tecnico. Sfondare il muro dei 50 sarebbe opportuno, chiudere in maniera dignitosa altrettanto. Ora gli obiettivi personali, quando non giochi partite che dicano qualcosa hai qualche infortunato di troppo e devi cercare di metterli assieme. La Samp è nella condizione di fare risultato".

Su cosa ha lavorato in queste gare dove ci si gioca poco?

"Li ho osservati. Ho cercato di capire chi ne avesse ancora per schierare chi stava ancora meglio".

Come stanno gli acciaccati?

"Murru non c'è e non è convocato come Andersen. Belec non c'è e ha . Gli altri più o meno bene, li ho osservati più o meno bene".

Un bilancio di questa stagione?

"Rispetto allo scorso anno siamo migliorati, al di là dei numeri siamo stati capaci di stare dentro la partita fuori casa. Siamo migliorati nella tenuta mentale ma non sufficiente bravi per fare il salto di qualità. Le sensazioni che ho avuto nelle partite sono state sensazioni di inerzia. La squadra un po' più consapevole ma bisogna migliorare. Paradossalmente abbiamo fatto meno punti in casa

TMW: i pochi gol realizzati di testa fanno parte di quel famoso uno per fare trentuno?

"Sì. Ma spesso e volentieri, quando sento parlare di palle inattive, il focus è spostato sui saltatori ma non è così. Il focus va spostato su chi calcia. Avere un giocatore bravo a saltare può essere una risorsa in più ma da quel punto di vista dobbiamo migliorare. Quest'anno abbiamo Ramirez ma se non ce l'ho calcia Gabbiadini o Caprari che sono attaccanti. L'anno scorso avevamo Torreira ma non abbiamo giocatori con quelle capacità balistiche. Potevamo avere qualcosa in più ma quello è un elemento di valutazione".

Qualche disattenzione di troppo in difesa.

"Anche per quello che riguarda il pacchetto difensivo siamo migliorati a numeri di gol subiti. Ma non è sufficiente. Per fare il salto di qualità dobbiamo migliorare. Io penso che Andersen sia un ottimo giocatore nella costruzione di gioco, è migliorato nella fase difensiva ma penso che uno step per lui sia importante. Colley ha caratteristiche diverse, Tonelli altre ancora. Si può migliorare nella tenuta difensiva che non dipende solo dai difensori ma da un lavoro sempre più collettivo. Lo score comunque è migliorato ma bisogna migliorarlo".

Cosa ha Andersen?

"Dovrebbe essere a disposizione da martedì prossimo. Questa settimana siamo stati vicino a recuperarlo ma i dottori hanno deciso di non rischiarlo".

In attacco potremmo vedere anche Sau?

"Per comportamenti e qualità di allenamenti è eccezionale. L'ho penalizzato. Ma l'ho fatto perché poi Fabio ha sempre giocato ed è un posto in meno. Poi in rosa ha Caprari, Defrel, Gabbiadini, Ramirez e Saponara. Ma non posso fare altro che parlarne bene. Non partirà dall'inizio domani ma ci sarà tempo per uno spezzone domani".

Quagliarella?

"Fabio gioca per il suo obiettivo personale. Sta bene, in allenamento lo vedo motivato perchè giustamente ci tiene. Farà di tutto per non farsi sfuggire l'obiettivo che è alla portata. Al massimo la deciderà all'ultima partita. Sarebbe una piccola vittoria, personale ma anche di squadra. La Samp non ha avuto grandi difficoltà a mandare in gol i calciatori, deve trovare più equilibrio fra le proposte offensive ed essere forti difensivamente".

In settimana ci sarà l'incontro con la società. Ci può dare percentuali?

"Non ci sono da fare percentuali ma da confrontarsi e parlare. Non ho elementi dalle mie ultime dichiarazioni. Non c'è niente da aggiungere. Ci troveremo e capiremo qual è la cosa migliore".

Come sta Defrel?

"Fino all'altro ieri ha lavorato differenziato. Si è allenato in gruppo da ieri ed è stato convocato. Idem Ronaldo che è rientrato solo stamattina. Volevo farlo giocare ma non posso visto che si è allenato stamattina. Ho un'idea di far giocare Tavares, ho un'idea di far giocare Praet play ma voglio rivederla. Se gioca Praet play, Barreto giocherà con a sinistra uno fra Jankto e Linetty. Se gioca Ekdal ci sarà Praet a destra e uno fra Jankto e Linetty a sinistra. Trequarti gioca o Defrel o Ramier. E la formazione è fatta con Rafael in porta".

13.02 - Termina la conferenza stampa di Marco Giampaolo prima della sfida contro il Chievo.