LIVE TMW - Sarri: "Il VAR mi piace poco, il derby è sempre speciale"

Sarà il primo derby della Mole per Maurizio Sarri, che parla alla vigilia del match tra Torino e Juventus nella consueta conferenza stampa di presentazione.

14.06 - Inizia la conferenza

Questo derby le consente di sul pezzo la squadra?

"Un derby non è mai una partita normale, in questo momento per noi le partite sono tutte importante. Spero ci aiuti a non subire cali mentali".

Come sta Pjanic?

"Non lo so, ieri si è allenato a parte. E' in corso la riunione tra i preparatori e i medici, non so se domani potrà giocare".

Cosa rappresenta per lei Superga, andò quando venne a giocare qua con il Napoli...

"Noi siamo venuti a Torino per un paio di anni a maggio, mi sembrava doveroso andare a rendere omaggio a un mito dello Sport. L'ho fatto molto volentieri, lo ritenevo obbligatorio perché il Grande Torino è una leggenda del calcio italiano".

Sul trequartista

"Ronaldo preferisce partire da sinistra, Dybala da destra. Quando ci sono loro due mi sembra la soluzione ideale perché non abbiamo neanche un attaccante adeguato al tridente puro".

Che tipo di Torino si aspetta?

"E' una partita che fa storia a sè, indipendentemente dal momento della stagione. Mi aspetto un Torino dalle grandissime motivazioni, per loro può essere un derby molto importante".

Quanto sarà importante mantenere la partita sui vostri binari?

"E' molto importante, a volte è fattibile e a volte no. Direi che domani per noi sarebbe importante mantenere la gara sulle caratteristiche a noi più adatte".

Il suo giudizio sul VAR?

"A me piace di più quando i direttori di gara arbitrano in campo. Non tutte le scelte sono condivisibili, sul fallo di mano ancora non sono riuscito a capirci niente. Anche nella vita di tutti i giorni ci sono regole assurde, bisogna adeguarsi. Dico che a me non piace, era nato per individuare gli errori macroscopici, adesso si fa un utilizzo per tre-quattro volte a partite. All'estero si fa un utilizzo più limitato".

Come vivrà il suo primo derby, ne ha già vissuto qualcuno lo scorso anno a Londra. Andrà a Superga?

"In questo momento no, a maggio sì. A Londra il derby si vive in maniera diversa, cercherò di viverlo nel migliore dei modi".

Come vede la sfida con Mazzarri?

"In questi anni ci siamo incontrati poco. A Napoli ha fatto benissimo, al Torino sta facendo bene. E' un allenatore a cui porto rispetto".

Higuain

"Gonzalo è un grandissimo giocatore, la scorsa estate l'ho visto con una motivazione poco comune. A Londra mi era piaciuto meno, quando ha grandi motivazioni diventa un giocatore importantissimo".

Tornando sul VAR, non sarebbe favorevole ad avere un paio di chiamate dalla panchina...

"Non mi basterebbero. Sarei sempre a rischio espulsione perché ne chiederei almeno 7-8. Come ho detto, mi piace di più quando l'arbitro dirige in campo e non quando parla all'auricolare".

Come si spiega le difficoltà con Lecce e Genoa? Sono fisiche o di altro tipo?

"A Lecce abbiamo fatto 4 chilometri in più degli avversari e con il Genoa 6. Mi sto facendo delle domande e vedrò di trovare la spiegazione a brevissimo".

Come ha visto Ramsey?

"Bene, per quello che si era allenato".

Chi potrebbe essere il sostituto ideale di Alex Sandro?

"In allenamento stiamo provando De Sciglio, poi vediamo da come ci aspettiamo la partita".

14.20 - Finisce la conferenza