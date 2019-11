LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Abbiamo creato tanto, vado via contento"

Buon pomeriggio dallo stadio "Via del Mare" di Lecce. Tra qualche minuto è atteso in conferenza stampa il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, per analizzare nel dettaglio la sfida contro i salentini.

Come giudica la partita?

"È stata una buona partita, abbiamo creato tanto e giocato bene. Abbiamo preso due gol a causa della bravura degli avversari. Posso imputar poco alla mia squadra, Lapadula ha dribblato Romagna e poi ha segnato; Falco l'ha messa all'incrocio. Noi abbiamo macinato gioco, siamo stati poco cinici, il Lecce ha difeso bene. Sono contento della prova di oggi, dispiace andar senza i tre punti. Il valore del Lecce lo conosciamo, anche in trasferta la squadra giallorossa ha affrontato tutti a viso aperto".

Si aspettava il Lecce così?

"Nei primi 6-7 minuti siamo stati nella metà campo del Lecce, ho una grande considerazione della mia squadra e avevo chiesto coraggio. Avremmo potuto perderla sul 2-2 perché ci siamo sbilanciati un po' troppo. Mi è piaciuta la voglia di andare a vincere la partita".

Sul duello in classifica?

"Il Sassuolo è da tanti anni in A, il Lecce ha fatto un miracolo. I giallorossi hanno una società seria, hanno meritato questo palcoscenico. Oggi siamo un po' in difficoltà, anche a causa di qualche infortunio e per l'arrivo in ritardo di qualche giocatore sul mercato. Ma noi non dobbiamo avere schifo di sporcarci con il bel gioco: serve umiltà e coraggio".

L'abbraccio con Liverani?

"Io ero esausto, sudo più ora di quando ero calciatore. So cosa vuol dire inculcare il coraggio a una squadra come il Lecce, essendo stato a Benevento: stimo molto Liverani. Vado via contento da Lecce".

