LIVE TMW - Semplici: "Volevamo un attaccante in più. Non ci siamo riusciti"

Alla vigilia della sfida contro la Lazio all'Olimpico, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, presenta la sfida in conferenza stampa. Segui il live testuale su TuttoMercatoWeb.com con le parole dell'allenatore.

11.38 - Inizia la conferenza stampa.

È soddisfatto del mercato?

"Abbiamo fatto buone cose. In uscita sono state fatte trattative importanti, abbiamo lavorato bene e abbiamo valorizzato giocatori che andranno in grandi squadre. Per quel che riguarda gli arrivi abbiamo cercato di rinforzarci in tutti i reparti. In attacco avevamo stabilito di poter provare a prendere un attaccante diverso ma per varie motivazioni non ci siamo riusciti. Sono arrivato giocatori bravi come Dabo, Castro e Zukanovic e sono contento. Sono felice anche che il mercato sia finito, è troppo lungo e snervante. Vogliamo toglierci le soddisfazioni che vogliamo e ci proveremo a partire da domani".

Come stanno Castro e Zukanovic?

"Sono in buone condizioni, soprattutto Castro che ha giocato spesso nel Cagliari. Zukanovic è abile e arruolabile".

Cosa si aspetta dalla partita di domani?

"Affrontiamo una delle squadre più in forma, loro sono in un momento straordinario. Già negli anni passati sostenevo che la Lazio fosse una grande squadra e quest'anno lo sta dimostrando. Fisicamente e tecnicamente sono molto validi ma vogliamo portare via un risultato positivo".

Come sta Cionek?

"Ha un problema al piede, una fascite plantare, e non ha recuperato".

Quando rientrerà Cerri?

"Stabiliremo con lo staff medico il percorso per il suo recupero".

Pensate anche agli svincolati per l'attacco?

"Credo che rimarremo così. Non penso che prenderemo un giocatore svincolato. Cerri ha caratteristiche diverse rispetto a Paloschi e spero ci possa dare una mano importante. Castro farà qualche gol e anche Valoti e Di Francesco daranno il loro contributo. Con Fares e D'Alessandro saremo a posto".

Cosa chiederà alla squadra domani?

"Punti. È l'unica cosa che conta nel calcio. A volte abbiamo giocato bene e perso, questo non ci interessa. La gente è contenta quando si fanno punti e con le partite che diminuiscono fare i risultati è sempre più importanti".

Fares è convocabile?

"No, in settimana farà l'ultima visita e poi decideremo l'eventuale convocazione. Spero possa tornare il prima possibile".



Petagna andrà al Napoli, lo ha visto concentrato sulla SPAL?

"Penso che si sia meritato di avere l'occasione di giocare in una grande squadra. Ho cercato di migliorarlo, soprattutto sotto l'aspetto realizzativo. Il ragazzo ha detto, ma non ne avevo dubbi, che deve contribuire in modo importante al finale di stagione della nostra squadra. Si è meritato una chance importantissima, spero faccia un grande finale di stagione".

La difesa è stata ritoccata. Pensa sempre di mettere la squadra a tre dietro?

"Bonifazi è predisposto a giocare a tre, questo è certo. Anche Zukanovic è molto bravo, specie nella gestione palla. Valuteremo di volta in volta se giocare a tre o a quattro".

La Lazio è la grande che ha avuto più difficoltà con la SPAL.

"Loro e l'Atalanta sono squadre che riusciamo a mettere in difficoltà per come giocano. Speriamo di fare bene anche domani, a parte nel derby hanno sempre vinto e stanno bene. Per noi sono tutte finali da qui alla fine. Vogliamo fare una partita spregiudicata per fare punti".

Castro può giocare dal 1'?

"Sì, ha giocato anche domenica a San Siro. È in buone condizioni e anche se ha fatto solo un allenamento con noi potrebbe già partire dall'inizio".

12.04 - Termina qui la conferenza stampa di Leonardo Semplici.