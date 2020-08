LIVE TMW - Siviglia-Roma alle 18.55: out Veretout per squalifica, Zaniolo sarà titolare

live Siviglia-Roma alle 18.55: out Veretout per squalifica, Zaniolo sarà titolare

13.30 - Il grande ex - La sfida in programma nel tardo pomeriggio sarà l'occasione per ritrovare un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Verdejo Monchi, tornato in Andalusia dopo gli anni nella Capitale, dove non ha lasciato un ricordo straordinario. Amatissimo invece a Siviglia, che ha portato alla conquista di ben tre Europa League con Unai Emery. Ieri, il direttore sportivo ha pubblicato un tweet per caricare i ragazzi di Lopetegui: "Zero scuse, massima soddisfazione. Ora ci manca un motivo e lo abbiamo in ognuno di voi, migliaia di tifosi del Siviglia che possiamo rendere felici in mezzo a tante difficoltà. Proviamo di nuovo a fare in modo che la realtà superi i nostri sogni migliori. Forza Siviglia".

12.30 - Lopetegui si affida a Ocampos. Suso in panchina - Il Siviglia ha conquistato l'accesso alla prossima Champions League grazie al quarto posto in campionato ma vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. Lopetegui si affida al suo 11 migliore: Banega, che a fine competizione saluterà il club andaluso, sarà in campo insieme a un altro ex del campionato italiano, Lucas Ocampos Solo panchina, probabilmente, per Jesus Suso.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Banega; Ocampos, de Jong, Munir.

12.15 - Fonseca conferma la difesa a tre. Ibanez, Cristante e Zaniolo titolari - Senza Chris Smalling, tornato al Manchester United (gli inglesi non hanno voluto rinnovare il prestito fino al 31 agosto), Paulo Fonseca si affida al gioiellino Ibanez, che si è fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa finora. Contro il Siviglia mancherà anche lo squalificato Jordan Veretout: al suo posto giocherà Bryan Cristante. Per il resto squadra confermata, con Kolarov arretrato sulla linea dei difensori, Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie laterali e Dzeko supportato da Mkhitaryan e Zaniolo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

la sfida tra Siviglia e Roma, in programma alle 18.55 e valida per gli ottavi di finale della UEFA Europa League 2020-21.