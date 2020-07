LIVE TMW - Sorteggio Champions: Atalanta-PSG ai quarti! Juve e Napoli, tabellone durissimo!

live Sorteggio Champions: Atalanta-PSG ai quarti! Juve e Napoli, tabellone durissimo!

vedi letture

12.45 - Si chiude qui il sorteggio della fase finale della Champions League 2020/21.

12.30 - Ecco il sorteggio delle semifinali

Juventus e Napoli dalla stessa parte del tabellone. Dovessero andare avanti, le due squadre si incrocerebbero in semifinale. Atalanta dall'altro lato del tabellone: se batte il PSG, la squadra di Gasperini affronterà il Lipsia o l'Atletico Madrid.

12.24 - Ecco il sorteggio dei quarti di Champions

1) Real Madrid o Manchester City - Olympique Lione o Juventus

2) Napoli o Barcellona - Chelsea o Bayern Monaco

3) RB Lipsia-Atletico Madrid

4) Atalanta-Paris Saint-Germain

Questi i risultati delle sfide d'andata degli ottavi di finali non completati

Napoli-Barcellona 1-1

Chelsea-Bayern 0-3

Real Madrid-Manchester City 1-2

Olympique Lione-Juventus 1-0

12.23 - Giorgio Marchetti spiega il regolamento - Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, sta spiegando il sorteggio che sarà completamente aperto. Si possono affrontare squadre della stessa nazione. Si parte!

12.18 - Arrivato Paulo Sousa, sarà lui a effettuare il sorteggio! "Cosa significa questo evento per il Portogallo? Sarà importante avere la UEFA qui, vogliamo dare il massimo contributo. E' un evento di portata mondiale, significa molto per noi", così ha risposto Paulo Sousa pochi istanti prima dell'inizio del sorteggio. L'ex allenatore della Fiorentina, che ha vinto due volte la Champions da calciatore, sarà il protagonista del sorteggio.

12.09 Parla Chiellini: "Vogliamo arrivare in fondo" - In corso la cerimonia, collegato con lo studio di Nyon il capitano della Juventus Giorgio Chiellini: "Non è stato facile restare in allenamento durante il periodo del COVID. Il lato positivo è stato trascorrere tanto tempo con la mia famiglia". Clicca qui per l'intervista integrale.

12.00 - E' scattata l'ora X, al via la cerimonia per il sorteggio della fase finale della Champions League!

11.30 - Quarti e semifinali in gara unica I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in gara unica. Le partite degli ottavi di finale da concludersi si disputeranno nello stadio della squadra ospitante. Ecco i risultati d'andata dei quattro ottavi di finale ancora non conclusi.

11.25 - Anche in Champions League 5 sostituzioni (+1 ai supplementari) - Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.

10.45 - Lettori di TMW buongiorno e benvenuti al sorteggio di Champions League. Questa mattina, a partire dalle ore 12.00 a Nyon, si terrà il sorteggio della fase conclusiva dell'edizione 20/21, che ripartirà il 7 agosto e si concluderà il 23 dello stesso mese. Ecco tutte le info utili

Chi partecipa al sorteggio?

Le quattro squadre già qualificate ai quarti:

Atalanta (ITA)

Atletico Madrid (SPA)

RB Lipsia (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

E le vincitrici dei quattro ottavi di finale ancora da concludersi:

Chelsea (ING)-Bayern Monaco (GER)

Napoli (ITA)-Barcellona (SPA)

Real Madrid (SPA)Manchester City (ING)

Olympique Lione (FRA)/Juventus (ITA)

Come funzionano i sorteggi?

Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici).

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.

Dove si gioca?

La finale si giocherà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica

I quarti, le semifinali e la finale saranno in gara unica e si giocheranno a Lisbona (Portogallo) ad agosto. Le partite verranno disputate all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica (che ospiterà la finale) e all'Estádio José Alvalade.

Quali sono le date da ricordare?

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona)