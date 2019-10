LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Si inizia a intravedere il lavoro di questi mesi"

Il tecnico dei biancazzurri analizza il match giocato contro il Parma. Segui il live su TMW.

Fonte: inviato a Ferrara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di SPAL-Parma, finita 1 a 0 per i biancazzurri , il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici parla in conferenza stampa. Segui il live su TMW.

17.31 - inizia la conferenza stampa.

Mister, hai tirato le orecchie a Strefezza?

"Dispiace per quella situazione. Devo fare comunque i complimenti al ragazzo, sta crescendo. Deve essere un esempio di quello che dobbiamo fare".

State crescendo?

Si, c'è bisogno di pazienza. Tanti giocatori sono arrivati dopo, devo capire e devono capire cosa possono darmi e cosa voglio. Oggi abbiamo fatto una partita sopra le righe contro una squadra di valore, con attenzione e grande precisione. Siamo riusciti a completare la partita nel migliore di modi. In dieci abbiamo saputo soffrire senza rischiare, non abbiamo concesso niente all'avversario. Comincia a intravedersi la squadra che voglio tutte le domeniche. Da qui partiamo perché voglio giocare così contro di tutti".

Vincere oggi quanto vale?

"E' un passaggio importante. Si comincia a intravedere il lavoro di questi mesi. Ci vuole pazienza, soprattutto per la crescita dei ragazzi. Ci voleva per tutto l'ambiente. I ragazzi lottano per questi colori. Finché ci sarò io sarà sempre così, con rispetto verso i tifosi e la città. Abbiamo dimostrato grande unità. Sappiamo che è dura. Non abbiamo fatto niente, ma mi auguro sia l'inizio di un percorso importante".

Un giudizio su Valdifiori, Tomovic e Reca?

"Sono contento. Queste son soddisfazioni per lo staff tecnico, vista la prestazione. Questi ragazzi stanno dimostrando di essere parte del progetto. Con tutto il rispetto, Mirko sembra il ragazzo diverso dell'anno passato e quando lo terrò opportuno lo farò giocare. Mi può dare tanto".

Possiamo parlare di una partita di coraggio?

"Per allenare la SPAL ci vuole coraggio, in tutti sensi. Quando alleni in queste piazze, dove devi cercare di tirare fuori il meglio da quello che hai, cercando di lanciarli, è d'obbligo. Attraverso solo il lavoro, la pazienza e la voglia di crescere si riuscirà a raggiungere traguardi importanti".

Gervinho lo avete arginato bene.

"Siamo stati bravissimi. Avevo preparato i ragazzi alla massima attenzione. Siamo contenti, ma siamo soltanto all'inizio di campionato. Deve essere un punto di partenza da cui poter fare bene in futuro".

Di Francesco è recuperabile per il rientro dopo la sosta?

"Non si sa ancora".

17.47 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.

.