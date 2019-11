Fonte: Con la collaborazione dell'inviato Ivan F. Cardia

Torna in campo in Champions League il Napoli di Ancelotti dopo l'ammutinamento in seguito alla sfida contro il Salisburgo. Gli azzurri vanno a caccia di punti per centrare la qualificazione agli ottavi e lo fanno sul campo più difficile dell'intera competizione, ovvero quello dei campioni in carica del Liverpool. Una gara che può essere utile per il riscatto di una squadra ferita ma anche per ritrovare la serenità persa nell'ultimo mese. Con Insigne rimasto in Italia per infortunio, ad Anfield il capitano sarà Callejon, con l'attacco del 4-4-2 che sarà composto da Lozano e Mertens. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato ad Anfield.

11.21 - Ancelotti si presenta a Liverpool con almeno un paio di dubbi di formazione per la sfida di Champions di questa sera. Il più importante è quello legato alle condizioni di Fabian Ruiz, non ancora al meglio. Lo spagnolo sarebbe il titolare designato, ma in caso di forfait o comunque di esclusione iniziale per precauzione, al suo posto scenderà in campo Elmas.