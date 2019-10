LIVE TMW - Stasera Salisburgo-Napoli: gli azzurri a caccia dei tre punti

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

Il Napoli vuole dimenticare Bruges e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions League: vincendo a Salisburgo lo farebbe, ma di fronte ci sarà una squadra forte, che ha già vinto in questa edizione della coppa e costretto a sudare il Liverpool nello scorso turno. Ci sono dunque tutte le premesse per una gara accesa e divertente. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Salisburgo e Napoli su TMW.

10.59: Ancelotti parla dell'attacco- “Lozano sta bene”. Carlo Ancelotti continua a puntare su Hirving Lozano, anche se il messicano non pare uno degli indiziati a partire come titolare domani contro il Red Bull Salisburgo: "Ha preso una botta in nazionale, però si è allenato subito il giorno dopo. Doveva smaltire il fuso orario, sicuramente domani darà il suo contributo. Llorente? Se fossi certo che domani giocheremo 90 minuti dentro l'area del Salisburgo, potrebbe avere dei vantaggi rispetto ad altri. La scelta è legata al tipo di partita che tu pensi possa venire fuori. Io penso che per quella di domani occorrano attaccanti bravi".

10.45: Szoboszlai parla della sfida al Napoli -"Sono due partite diverse, impossibili da comparare". Il Salisburgo di Dominik Szoboszlai ritrova il Napoli, questa volta in Champions. Un anno fa, in Europa League, la gara tra partenopei e austriaci segnò l'esordio internazionale del giovane centrocampista classe 2000, oggi nei pensieri di mercato degli azzurri e finito anche sul celebre pizzino di Fabio Paratici, ds della Juventus. Per il talento ungherese, però, un anno fa una grande differenza: "Abbiamo una squadra molto diversa rispetto alla scorsa stagione, con tanti giovani. Finora, siamo soddisfatti: abbiamo fatto bene sia nel campionato austriaco che in Champions League".

10.25: Ancelotti deve sfatare un tabù - Carlo Ancelotti non ha ancora vinto una partita di Champions League fuori dalle mura del San Paolo, ovviamente da quando siede sulla panchina del Napoli. Alla Red Bull Arena il tecnico andrà a caccia dei primi tre punti europei della sua avventura a Partenope, non certo il luogo ideale per sfatare questo tabù, ma le potenzialità degli azzurri sono importanti.