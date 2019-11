LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Proviamo a recuperare Belotti"

Premi F5 per aggiornare

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Può centrare la seconda vittoria esterna consecutiva dopo il poker di Brescia, ma arriva dallo 0-3 interno subìto una settimana fa contro l'Inter: ecco le condizioni nelle quali il Torino si presenterà domani pomeriggio alle 18 allo stadio Marassi. E ci sarà anche Andrea Belotti, convocato ma ancora da valutare nelle prossime ore. A breve, il tecnico dei granata Walter Mazzarri parlerà della gara contro il Genoa dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 14.14 - Comincia la conferenza stampa di Mazzarri.

Quali sono i punti di forza sui quali riponete la vostra fiducia?

"Noi dobbiamo lavorare sulla prestazione. In questo momento stiamo pensando ai dettagli che ci hanno fatto perdere delle partite, a volte siamo stati ingenui, a volte abbiamo giocato meno bene. Come compattezza siamo migliorati a tratti, ma da domani mi aspetto di vederlo ancora di più".

Fate fatica a portare in gol i centrocampisti: è questo il problema principale?

"La squadra è un blocco unico. Dobbiamo tornare ad essere compatti, a quel punto vengono i gol. E rispetto al passato prendiamo anche tanti gol. Ci sono tanti aspetti da considerare. Una squadra gioca bene quando concede poco e crea tanto. A volte anche quando mettiamo l'avversario davanti alla porta facciamo fatica a fare gol. Se torneremo a fare determinate cose, state tranquilli che segneranno anche i centrocampisti. E' così e basta".

E' stata una settimana tipo: come ha visto i giocatori?

"Sono convinto che abbiamo lavorato bene, poi va tradotto domani. L'allenamento non è uguale alla partita, ci sono diverse variabili. Io sono fiducioso: spero di vedere che la squadra si avvicini il più possibile al meglio".

Come sta Belotti?

"E' stato sempre a parte, domani farà il test decisivo. Non so le percentuali, proveremo fino a domani a recuperarlo".

Solo il Brescia tira meno del Toro: come lo analizza?

"Abbiamo rivisto il primo tempo contro l'Inter: siamo stati molto tempo nella loro area di rigore, dobbiamo essere più tranquilli e lucidi. Prendiamo gol al primo errore e davanti c'è troppa frenesia dettato dal momento complicato, in cui non vengono i risultati. Noi creiamo i presupposti, ora dobbiamo cominciare a tirare. Dobbiamo essere più cattivi e meno timorosi, oltre a tenere un atteggiamento tattico di un certo tipo".

In cosa dovete cambiare?

"Stiamo provando a cambiare mentalità: sono curioso di vedere come affronteremo la partita. Non dobbiamo dimostrare nulla, ma i miei ragazzi devono semplicemente fare ciò che sanno fare".

Dobbiamo aspettarci novità tattiche?

"Di partita in partita cambio spesso, specialmente in fase difensiva a seconda dell'avversario, però i principi fondamentali sono gli stessi. Tutto ciò che facciamo, dobbiamo farlo al massimo. Finalmente il 90% della rosa ha una buona condizione e può riprendere i discorsi dello scorso anno. Sono fiducioso di vedere una squadra sempre più compatta e cattiva, che riacquisti lo spirito che aveva fino a poco tempo fa".

Lukic sarà titolare?

"Giocherà. E' tra quelli che deve tirare di più, ma è tra i più in forma. Vi dico che gioca ma non vi dico dove e come".

E Berenguer?

"Lo tengo molto in considerazione. Si gioca in 14, lui è un giocatore importante sia quando parte che quando subentra. Con lui siamo anche stati in grado di cambiare le partite. Deve avere un carattere più forte, deve imparare a reagire quando magari sbaglia un passaggio e ci sono mugugni".