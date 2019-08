LIVE TMW - UCLdraw: Juve-Atleti, Napoli-Reds. Inter, sfida al BVB. Dea-City

Concluso il sorteggio a Montecarlo. Sulle pagine di TMW tutti gli approfondimenti!

Fonte: con la collaborazione di Ivan Cardia. Da Montecarlo, gli inviati Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

19.05 - Bronze miglior calciatrice

Spazio sul palco per la miglior giocatrice dell'ultima edizione della Champions League. Le tre candidate erano Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry, tutte e tre componenti del Lione campione d'Europa. A essere premiata, il difensore inglese Lucy Bronze.

18.59 - Concluso il sorteggio

Si conclude qui il sorteggio per la prossima Champions League. Urna complessivamente favorevole per Juventus e Napoli. Anche l'Atalanta può giocarsi le sue chance in un girone molto equilibrato, mentre l'Inter verosimilmente si giocherà il secondo posto con il Borussia Dortmund.

18.58 - Stella Rossa nel girone di Bayern e Spurs

Girone A: PSG, Real Madrid, Club Bruges,Galatasaray

Girone B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa

Girone C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, ATALANTA

Girone D: JUVENTUS, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

Girone E: Liverpool, NAPOLI, Salisburgo, Genk

Girone F: Barcellona, Borussia Dortmund, INTER, Slavia Praga

Girone G: Zenit San Pietroburgo, Benfica, Lione, Lipsia

Girone H Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

18.57 - Il Genk completa il gruppo del Napoli

18.56 - Lille nel gruppo del Chelsea

18.55 - Slavia Praga nel gruppo dell'Inter

18.54 -.Lokomotiv Mosca per la Juve

18.53 - Lipsia nel girone G

18.51 - Inizia il sorteggio della quarta fascia: ATALANTA COL CITY!

18.49 - Messi miglior attaccante

Sale sul palco anche Lionel Messi, premiato come miglior attaccante dell'ultima Champions: "Ogni anno cerchiamo di migliorare, a livello personale e di gruppo. Ci proveremo anche quest'anno. Il mio rientro? Vediamo quando potrò rientrare".

18.48 - Il Bruges con PSG e Real. Lione nel G

18.47 - Olympiacos con Bayern e Spurs

18.47 - Dinamo Zagabria con City e Shakhtar

18.46 - SALISBURGO NEL GRUPPO DEL NAPOLI!

18.45 - Valencia nel gruppo di Chelsea e Ajax

18.44 - BAYER LEVERKUSEN NEL GRUPPO DELLA JUVE!

18.42 - INTER CON BARCELLONA E BOR. DORTMUND

Subito sorteggiata l'Inter, che va nel girone F con Barcellona e Borussia Dortmund

18.40 - De Jong premiato come miglior centrocampista

Un altro olandese dopo Virgil Van Dijk: a essere premiato come miglior centrocampista dell'ultima Champions League è Frenkie De Jong, che sale ora sul palco. Ecco le sue prime parole: "È stata un'avventura incredibile per noi come squadra. Non so come abbiamo fatto, avevamo un ottimo piano tattico con tanto talento in campo e non sto parlando di me. Se lavori insieme arrivano i risultati".

18.40 - JUVENTUS CON ATLETICO MADRID, PER IL NAPOLI C'È IL LIVERPOOL!

Girone A: PSG, Real Madrid

Girone B: Bayern Monaco, Tottenham

Girone C: Manchester City, Shakhtar Donetsk

Girone D: Juventus, Atletico Madrid

Girone E: Liverpool, Napoli

Girone F: Barcellona, Borussia Dortmund

Girone G: Zenit San Pietroburgo, Benfica

Girone H Chelsea, Ajax

18.39 - Shakhtar sorteggiato nel girone del City

18.38 - Sfida Real Madrid-PSG

18.37 - Benfica nel girone dello Zenit

18.36 - Dortmund col Barça

18.35 - Ajax sorteggiata col Chelsea

18.34 - Il sorteggio continua: ora la seconda fascia

Si parte con le squadre inserite in seconda fascia. Prima estratta il Tottenham, aggiorneremo progressivamente la situazione dei gironi.

18.31 - Van Dijk: "Vogliamo riprovarci"

"Ho iniziato a realizzare cosa avevamo fatto solo quando ci siamo fermati". Il difensore olandese racconta così la sua emozione: "Vogliamo ripeterci, sarà complicato perché ci sono grandi squadre, ma daremo tutto e vedremo cosa succederà".

18.30 - Virgil Van Dijk premiato come miglior difensore

Il sorteggio sarà interrotto di volta in volta per premiare i migliori giocatori dell'ultima Champions League. Dopo Alisson, tocca a Virgil Van Dijk, miglior difensore e compagno di squadra del brasiliano al Liverpool.

18.27 - Inizia il sorteggio, si parte dalle teste di serie

Prime squadre estratte.

18.23 - Il sorteggio è pronto per iniziare: come funziona

Giorgio Micheletti, segretario generale UEFA, sale sul palco per dare il via al sorteggio e spiegare come funziona il sorteggio. Ricordiamo che non potranno essere sorteggiate nello stesso girone squadre della stessa nazione. La limitazione vale anche per club russi e ucraini.

18.22 - Alisson: "Ho sempre sognato di vincere la Champions"

"Sicuramente sognavo di vincerlo". Proprio Alisson spiega il suo rapporto con la Champions: "In Brasile la seguiamo sempre, è sempre stato un obiettivo per me quello di giocare in Europa e poter giocare questa competizione. Oggi sono grato alla mia famiglia e a tutti quelli che mi stanno attorno per poter essere qui".

18.21 - Alisson miglior portiere della passata stagione

Nel corso della serata saranno premiati i migliori giocatori dell'ultima edizione della Champions League, votati dagli allenatori delle 32 squadre partecipanti. Il primo a veder riconosciute le proprie prestazioni è Alisson, estremo difensore del Liverpool campione d'Europa, votato come miglior portiere della Champions 2018/2019.

18.19 - Anche Cech sul palco

Altro "uomo sorteggio", è il turno di Petr Cech di salire sul palco e ricordare la Champions vinta nel 2012 con la maglia del Chelsea, di cui oggi è dirigente: "La finale è la partita più importante della tua carriera, speri di fare tre gol e tornare a casa con la coppa. Però ci sono tante pressioni. Avevo già perso la Champions e non volevo ripetermi. La preparazione è stata la cosa più importante, devi essere sicuro di potercela fare: penso che questa sia la parte più grande di ogni sfida".

18.12 - Si entra nel vivo, sale Sneijder sul palco

Arriva Wesley Sneijder, che sarà tra coloro deputati a estrarre dall'urna le squadre partecipanti alla fase a gironi della prossima Champions League. Vincitore del trofeo con l'Inter del Triplete ed ex Galatasaray, Sneijder ricorda così la vittoria con Mourinho: "Ho solo bei ricordi. È il trofeo più importante che puoi vincere. Dieci anni dopo, ne sono ancora orgoglioso. Fu una serata incredibile, con i nostri tifosi. L'abbiamo meritata. Il ritiro? Puoi farlo una volta sola, non hai modo di ripensarci. È stata una decisione difficile, penso di averla presa al momento giusto, ho avuto una carriera fantastica".

18.11 - Altintop presenta la finale

La finale si giocherà nello stadio Ataturk di Istanbul. Hamit Altintop ne è l'ambasciatore ed è ora il suo turno di salire sul palco: "Sono orgoglioso di essere qui. La città di Istanbul è piena di storia, è un ponte che unisce Europa e Asia, è una grande esperienza per chiunque ci arrivi. Non posso che consigliare di visitarla. Che atmosfera ci sarà? Lo stadio ha una sua anima, in Istanbul i tifosi sono molto appassionati".

18.09 - Cantona: "Amo il calcio"

Camicia rossa, barba incolta e coppola: The King si presenta così sul palco del Grimaldi. Queste le prime parole di Cantona dopo il Presidential Award: "Presto la scienza ci farà diventare eterni. Soltanto gli incidenti, i crimini, la guerra cambieranno le cose. Purtroppo si moltiplicheranno: io amo il calcio".

18.06 - Il primo premio è per Eric Cantona

Sale sul palco il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, per attribuire il primo premio della serata. A ricevere quello che di fatto è un premio alla carriera, sarà Eric Cantona, scelto proprio dal numero uno della massima organizzazione calcistica europea.

18.01 - Inizia la cerimonia

Tutto pronto al Grimaldi Forum, tutti al loro posto. A presentare il sorteggio saranno i conduttori Pedro Pinto e Reshmin Chowdhury. Si parte con i momenti migliori dell'ultima edizione della massima competizione continentale.

17.57 - Le favorite di Sneijder

"Se devo scegliere, basandomi sulla scorsa stagione, direi Barcellona o Liverpool". Wesley Sneijder, raggiunto dai microfoni dei canali ufficiali UEFA in vista del sorteggio, ha indicato Reds e catalani come squadre favorite per la vittoria della prossima Champions League.

17.45 - Ecco CR7

Dopo Messi e Van Dijk, anche Cristiano Ronaldo è arrivato a Montecarlo per il sorteggio della Champions League e, a livello personale, per il premio di UEFA Player of the Year.



🚁 Player of the Year nominee Cristiano Ronaldo has landed in Monaco! 😎 #UEFAawards announced during the #UCLdraw 🔜 pic.twitter.com/td633acvnO — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

17.30 - Klopp spaventato

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool vincitore dell'ultima edizione della Champions League, ha parlato al sito della UEFA del sorteggio che prenderà il via alle 18: "Non credo che ci sia mai stata un'urna 2 più forte. È semplicemente pazzesco! Dovrebbero essere tutti in prima fascia, ma lì non c'è abbastanza spazio. Non penso che ci sia mai stata un'urna 3 più forte. E poi in quarta fascia puoi pescare l’RB Lipsia - wow! I gruppi saranno incredibili".

17.20 - Ecco Leo Messi e Van Dijk

Alcuni minuti fa, a bordo di un elicottero, ha fatto il suo arrivo a Montecarlo anche Leo Messi. Oltre ad essere uno dei grandi protagonisti annunciati della prossima edizione di Champions League, la Pulce concorre anche al premio UEFA Men's Player of the Year insieme a Virgil Van Dijk, già presente nel Principato, e Cristiano Ronaldo.

16.45 - Le fasce e la griglia di partenza

Liverpool, Barcellona e Manchester City da evitare. Ma quali sono le insidie per le italiane impegnate in Champions League? Potete scoprirlo sulle nostre pagine: cliccando qui troverete le fasce per il sorteggio della prossima UCL, con il coefficiente di difficoltà di tutte le partecipanti e poi una scheda dedicata a ognuna delle 32 che percorreranno la strada verso la finale di Istanbul.

15.55 - I protagonisti arrivano a Montecarlo

Cresce l'attesa nelle vie e negli hotel di Montecarlo. Tanti dei protagonisti del sorteggio delle 18 stanno arrivando nel Principato, fra i primi da segnalare Beppe Marotta per l'Inter. Ma gran parte delle attenzioni sono rivolte al faccia a faccia, attualmente in corso, fra i presidenti di Barcellona e PSG Josep Maria Bartomeu e Nasser Al Khelaifi che ha come obiettivo il ritorno di Neymar in blaugrana. Fra i giocatori previsti per i 6 premi, uno dei primi ad arrivare è stato Frenkie De Jong proprio del Barça (Centrocampista della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League).

15.20 - Miglior giocatore UEFA: CR7, Messi e Van Dijk?

Durante la cerimonia, che ricordiamo prenderà il via alle ore 18, oltre al sorteggio dei gironi di Champions League saranno assegnati anche 6 premi individuali per i migliori della scorsa stagione. Il più importante di questi riguarda il Miglior giocatore UEFA dello scorso anno per il quale i 3 candidati sono Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Virgil Van Dijk. Di seguito i 6 premi nel dettaglio:

- UEFA Men's Player of the Year (Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Virgil Van Dijk)

- UEFA Women's Player of the Year (Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry)

- Portiere della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Alisson Becker, Hugo Lloris, Marc-André ter Stegen)

- Difensore della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk)

- Centrocampista della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Frenkie de Jong, Christian Eriksen, Jordan Henderson)

- Attaccante della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Sadio Mané, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo)

14.55 - Il calendario completo della Champions

Quello di oggi a Montecarlo è solo il primo dei tanti appuntamenti che caratterizzeranno la stagione europea di Champions League. Con l'obiettivo comune, per le 32 in corsa, puntato sulla finale di Istanbul del 30 maggio. Questo il calendario delgi appuntamenti Champions:

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

14.40 - Le regole del sorteggio

Quattro italiane, una per ogni fascia. La Juventus campione d'Italia è ovviamente nella prima urna, poi in ordine Napoli, Inter e Atalanta.

- nel sorteggio odierno non possono essere estratte nello stesso girone squadre della stessa nazione. E la limitazione vale anche per Russia e Ucraina, visti i conflitti tuttora in corso

- le federazioni con due o più squadre qualificate avranno le partite dei propri club spalmate nelle giornate di martedì e mercoledì

- ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H

13.55 - Le 32 squadre divise nelle 4 fasce che andranno a formare 8 gruppi

PRIMA FASCIA

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit San Pietroburgo

SECONDA FASCIA

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica

Ajax

TERZA FASCIA

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Dinamo Zagabria

Club Bruges

Valencia

Inter

Olympiacos