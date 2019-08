Speciale Champions - Oggi il sorteggio: la griglia di partenza delle 32

Fonte: In collaborazione con Andrea Losapio e Simone Bernabei

Prende forma la nuova Champions League. Oggi, a partire dalle 18, in quel di Montecarlo avrà luogo il sorteggio che decreterà i gironi della massima competizione continentale. Atto finale, il 30 maggio allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Quattro le italiane che parteciperanno: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Ognuna in una fascia diversa, ognuna con possibili avversarie diverse. Le regole del sorteggio, che vi racconteremo in diretta testuale su TMW: non possono essere estratte nello stesso girone squadre della stessa nazione. E la limitazione vale anche per Russia e Ucraina, visti i conflitti tuttora in corso. Da qui al sorteggio, vi racconteremo segreti e qualità, pregi e difetti, di tutte le potenziali avversarie delle nostre quattro squadre. Ognuna con un coefficiente di difficoltà diverso: a bocce ferme, perché poi il valore di ciascuna squadra andrà dimostrato sul campo, giudice ultimo nel mondo del calcio. Di seguito, le quattro fasce per il sorteggio e tutti i coefficienti di difficoltà delle squadre interessate. In aggiornamento: ogni quarto d'ora, a partire dalle 8,30, vi racconteremo in modo dettagliato le squadre partecipanti. E cliccando sul relativo link, potrete scoprirne tutti i segreti.

PRIMA FASCIA

Liverpool 5/5 ( LA SCHEDA DEL LIVERPOOL )

Chelsea 4/5 ( LA SCHEDA DEL CHELSEA )

Barcellona 5/5 ( LA SCHEDA DEL BARCELLONA )

Manchester City 5/5 ( LA SCHEDA DEL MANCHESTER CITY )

Juventus 5/5

Bayern Monaco 4,5/5

Paris Saint-Germain 4,5/5

Zenit San Pietroburgo 3/5

SECONDA FASCIA

Real Madrid 5/5

Atlético Madrid 4,5/5

Borussia Dortmund 4/5

Napoli 4/5

Shakhtar Donetsk 3,5/5

Tottenham 4,5/5

Benfica 3/5

Ajax 3,5/5

TERZA FASCIA

Lione 3/5

Bayer Leverkusen 3/5

Salisburgo 2,5/5

Olympiacos 2,5/5

Club Bruges 2/5

Valencia 3/5

Inter 4/5

Dinamo Zagabria 2/5