LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Esagerate le tre giornate di squalifica a De Paul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di campionato in casa Udinese. Domani, tra le mura amiche alle ore 15:00, i bianconeri affronteranno infatti il Brescia nel quarto turno di Serie A. Una partita che, fra qualche minuto, sarà presentata in conferenza stampa da mister Igor Tudor. Segui come di consueto la diretta testuale di TMW!

13.01 - Prende la parola mister Tudor, inizia la conferenza stampa.

Come stanno Troost-Ekong e Okaka?

"Si sono allenati tutta la settimana, vedremo come utilizzarli. Vengono da delle problematiche e dobbiamo valutarli bene perché ci aspettano tante partite ravvicinate, ma domani saranno con la squadra. La cosa importante è che ci siano".

Cosa pensa del rosso a De Paul contro l'Inter?

"C'è stata una provocazione da parte dell'avversario, aveva subito un fallo da rosso, tanti insulti... Tre giornate di squalifica possono essere esagerate, almeno una andrebbe tolta. Ci ho parlato, De Paul ha fatto uno sbaglio grande, ma è un ragazzo intelligente e sono sicuro che imparerà questa lezione tornando ancora più motivato e voglioso di prima".

Come vede la sua squadra in vista di questo importante trittico?

"La squadra sta bene. Quello che ho visto in questa settimana mi dà la consapevolezza che faremo una buona partita domani. Abbiamo qualità, a livello collettivo e di singoli, oltre a tanta voglia di giocare".

Come sarà sostituito De Paul?

"Darò un'opportunità ad altri giocatori. In passato abbiamo fatto ottime partite anche senza Rodrigo, sono convinto che questo possa succedere anche domani contro il Brescia".

Che Brescia si aspetta?

"Sono andato a vederlo dal vivo, è una squadra ben organizzata, le cui ultime partite sono state decise da episodi. Corini conosce bene i suoi giocatori, c'è un gruppo affiatato. Anche se giocheremo in casa nostra, sarà sempre una partita difficile. Io però sono concentrato sulla nostra squadra, voglio confermare quanto di buono abbiamo fatto in queste prime tre giornate. Abbiamo studiato bene i punti di forza dei nostri avversari, ovviamente, ma preferisco concentrarmi su di noi".

Troverete un Brescia molto motivato.

"Non esiste al mondo una squadra più motivata di me e di noi. In settimana l'allenatore deve trasmettere la sua carica ai giocatori. La mentalità del gruppo si acquisisce durante settimane di lavoro, le parole non contano. Il Brescia sarà motivato? Noi lo saremo di più".

Baratterebbe delle partite meno brillanti con dei punti sicuri nel prossimo trittico?

"Prenderei sempre i punti... Ai giocatori non devi dire che devono vincere, lo sanno da soli. Devi trasmettere loro come vincere, cosa fare per ottenere i tre punti. È inutile mettere ulteriori pressioni, questo è uno sbaglio che non bisogna fare".

Samir rientra?

"Sì, tornerà. Era semplicemente stanco".

13.12 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Tudor. Grazie per aver seguito la nostra diretta testuale!