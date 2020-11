Liverpool-Atalanta 0-2, le pagelle: Gasperini incarta Klopp, Gosens solito cecchino

LIVERPOOL-ATALANTA 0-2

LIVERPOOL

Alisson 5,5 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, ma paga a caro prezzo la mezza indecisione su Ilicic. Non è serata per tutta la difesa e si vede da come scuote la testa dopo il secondo gol subito.

Williams N. 5,5 - Non è al top, si vede dai primi tagli di Gosens che sfrutta l’assenza di Alexander-Arnold. Troppe leggerezze costano carissimo a tutta la linea difensiva.

Williams R. 5 -Sporca un paio di traiettorie pericolose di Ilicic nella prima metà di gioco, ma nella ripresa non scende in campo. Lascia troppo spazio a Gosens sul gol del 2-0.

Job Matip 5 - Tolta la gran chiusura su Ilicic, la sua prestazione è macchiata da entrambi i gol atalantini. Due sbavature pesanti che incidono sul risultato finale. (Dall’85’ Minamino s.v.).

Tsimikas 5 - L’impegno non manca durante tutto il match, a tratti riesce a limitare Ilicic grazie anche a qualche giocata sbagliata dello sloveno, ma sul gol del numero 72 sbaglia come tutta la difesa. (Dal 61’ Robertson 5,5 - La mancanza di spazi non giovano allo scozzese, il numero 26 non dà il cambio di passo sperato da Klopp).

Jones 6 - Uno dei più propositivi del reparto, ci mette tanta buona volontà: pressa tutti, ma spesso viene lasciato solo dai compagni.

Wijnaldum 5,5 - Nel primo tempo recupera un bel po’ di palloni in mezzo al campo, ma manca troppo negli inserimenti. Fa il play basso e i Reds perdono tutta la loro pericolosità. (Dal 61’ Fabinho 5,5 - Klopp lo butta nella mischia, ma si vede che ancora fa fatica. De Roon e Freuler lo limitano senza problemi).

Milner 5 - Manca un regista e si vede, prova a prendere in mano la situazione nel momento peggiore dei suoi. Il risultato però non cambia.

Salah 5,5 - Un tiro pericoloso che termina alto, nulla di più. Non ci sono spazi come nel match d’andata al Gewiss Stadium, non riesce quasi mai a sfondare. (Dal 61’ Firmino 6 -).

Origi 5 - Romero lo tampona dopo pochi secondi e gli fa capire che aria tira da quelle parti. Si fa anticipare in ogni azione, manca la forma fisica e si vede sin dai primi minuti. (Dal 61’ Diogo Jota 5,5 - Assente rispetto alla sfida di Bergamo, non gli capita mezza occasione sui piedi. I compagni, inoltre, lo servono poco e male).

Mané 5 - Assente ingiustificato. Questa volta Hateboer lo tiene in ogni azione e non lo lascia mai da solo. Il numero 10 soffre e si vede anche nel risultato. Prova a cambiare lato, ma il risultato non cambia.

Klopp 5 - Prova di superbia? Lascia fuori praticamente tutti per un'ora, non arriva mai a tirare in porta, stasera la squadra che fa bang non è la sua.

ATALANTA

Gollini s.v. - Nel primo tempo non ha bisogno di intervenire mai, se non per ordinaria amministrazione (e controllare un tiro di Salah).

Toloi 6,5 - Difende con discreta autorità, sebbene dalle sue parti Mané si faccia vedere poco rispetto al solito.

Romero 7 - Palla o altro, si concentra su Origi e non lo molla praticamente mai. Qualche piccolo problema in fase di impostazione.

Djimsiti 7 - Ottimo sia in fase difensiva che in quella propositiva, spesso si sgancia per partecipare all'azione.

Hateboer 7 - Corre molto anche se quando arriva vicino all'area spesso preferisce affidare a chi ha piedi più educati dei suoi. Quando però sovrasta di testa l'avversario regala il 2-0 a Gosens.

De Roon 7 - Pressa qualsiasi cosa abbia il pallone nelle sue zone, spiegando il perché all'andata qualche problema di troppo era evitabile con lui in campo.

Pessina 6,5 - Fa l'incursore alla Pasalic, si vede poco ma dà un equilibrio che all'andata non c'era (dall'84' Miranchuk s.v.).

Freuler 7 - Bravo a cucire il gioco, la BBC gli ha dedicato uno speciale perché è uno dei centrocampisti più sottovalutati d'Europa. Potrebbe anche essere così, ma non a Bergamo.

Gosens 7,5 - Ritorna brillante come spesso gli capita, impegna severamente Alisson con una saetta che il brasiliano deve spedire in angolo. Così deve aspettare il secondo tempo per imprimere il proprio marchio alla partita (dal 75' Mojica s.v.).

Gomez 7 - Tanti tocchi, qualche idea, ripiegamenti per alzare il baricentro. Davanti non punge, così si allarga e dalla sua zolla inventa due cross che portano a due gol.

Ilicic 7 - Rispetto alla sfida contro lo Spezia sembra in netto miglioramento. Rimane comunque impacciato, non incide, ma almeno non sembra svogliato come al Manuzzi. Poi capita di segnare l'1-0 e tutto il mondo ritorna a girare per il verso giusto, a 8 mesi da Valencia (dal 68' Zapata s.v.).

Gasperini 8 - Incarta Klopp, non lo fa tirare in porta, ha ragione anche su Ilicic. Serata straordinaria.