Liverpool-Chelsea, vittoria dei Reds per 5-3: Lampard fallisce il match point Champions

Girandola di gol ad Anfield tra Liverpool e Chelsea nella penultima giornata di Premier League. 5-3 per i Reds il risultato finale, con le reti di Keita, Alexander-Arnold e Wijnaldum nel primo tempo, prima del 3-1 di Giroud. Nella ripresa rete di Firmino per il poker della formazione di Klopp, poi i Blues hanno accorciato con Abraham e Pulisic, sperando nella clamorosa rimonta, ma Oxlade-Chamberlain all'84' ha chiuso i conti. La squadra di Lampard ha fallito il match point per la qualificazione in Champions League, che verrà decisa all'ultima giornata: in corsa anche Leicester e Manchester United che si affronteranno al King Power Stadium.