"Incredibile, è stata una serata incredibile". Così Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la vittoria della Champions League 2018/19 grazie al successo in finale per 2-0 contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. "Non è stata la nostra migliore partita, ma abbiamo vinto e ringraziamo anche il portiere Alisson - prosegue -. Questa vittoria è per la mia famiglia, sono il mio sangue e il mio pensiero va a loro".