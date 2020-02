vedi letture

Liverpool, Klopp: "Non verrò in Italia. Mi servirebbe un anno per studiare la lingua"

Nel corso dell'intervista a Rai Sport, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato anche di un suo possibile futuro in Serie A: "No, no, verrò in Italia perché dopo la fine della mia carriera avrò voglia di viaggiare. Un buon bicchiere di vino, mi divertirò con Arrigo (Sacchi, ndr). O con Ancelotti o con lo stesso Sarri. Amo il vostro paese, il tempo, il cibo fantastico. Ma per il mio lavoro ho bisogno della lingua e il mio italiano non è buono. Avrei bisogno di tempo, magari di un anno per imparare l'italiano e allora potrei anche pensarci, ma chi lo sa. In vacanza vengo di sicuro, a lavorare chissà...".