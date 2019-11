Liverpool-Napoli 0-1 al 21'. Mertens gela Anfield con un bel diagonale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Napoli in vantaggio a Liverpool con Dries Mertens. Splendida azione in velocità con Di Lorenzo che pesca il belga sul filo del fuorigioco abilissimo a involarsi in area e a incrociare col destro superando con un rasoterra Alisson: è il quarto gol in questa Champions per il numero 14. In questo momento i partenopei sono al comando del girone e qualificati agli ottavi di finale.