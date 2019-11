Liverpool-Napoli, le ultime: Fabian verso il recupero, difesa tre e mezzo

Fonte: inviato a Liverpool

Ultime di formazione da Liverpool, dove il Napoli si avvicina alla sfida di Anfield con un paio di dubbi di formazione. E una novità che potrebbe essere tattica, oltre che legata ai nomi dei giocatori in campo. Partiamo da Fabian: il centrocampista spagnolo dovrebbe essere recuperato, se non ci saranno ulteriori aggiornamenti toccherà a lui partire dal primo minuto con Elmas in panchina (Callejon-Allan-Zielinski sicuri dei rispettivi posti). In attacco, poi Hirving Lozano resta in vantaggio su Llorente, ma lo spagnolo sta scalando posizioni. Anche grazie alla retroguardia.

DIFESA A TRE E MEZZO? Dato per scontato il ritorno di Manolas con Koulibaly in coppia centrale, sulle fasce agiranno Maksimovic e Di Lorenzo. Con il serbo a sinistra, però, il Napoli dovrebbe cambiare: in distinta probabilmente si potrà scrivere come 4-4-2, ma di fatto sarebbe una sorta di 3-4-3, con Di Lorenzo avanzato a centrocampo e Callejon in fase di possesso, per poi vedere lo spagnolo arretrare e trasformare il modulo in un 3-5-2 quando ad attaccare sarà il Liverpool. Uno schieramento fluido, per provare a mettere in difficoltà i Reds, in maniera analoga a quanto successe proprio qui ad Anfield un anno fa. Perché questo schieramento aiuterebbe Llorente? Perché a quel punto una torre come l'ex Tottenham farebbe comodo lì davanti. Anche se, come detto, Chucky resta favorito.