Liverpool senza Van Dijk con l'Atalanta, Alexander-Arnold: "Perso un giocatore molto importante"

"Gli infortuni fanno parte del calcio, ti devi adeguare a una situazione particolare. Devi essere preparato mentalmente e fisicamente. Per noi Virgil è un giocatore molto importante, ha giocato quasi ogni partita, ma ci siamo adattati subito per rimpiazzarlo". Ha parlato così, in conferenza stampa, il laterale del Liverpool Trent Alexander-Arnold del grave infortunio e la conseguente assenza anche domani in Champions League contro l'Atalanta del roccioso centrale Virgil van Dijk.