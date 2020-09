Lo Spezia annuncia Alessandro Deiola: per il centrocampista si tratta di un ritorno

Dopo il deposito del contratto in Lega, anche lo Spezia ha reso noto l'acquisto dal Cagliari di Alessandro Deiola. Il calciatore arriva in Liguria con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. "Nativo di San Gavino Monreale - si legge nel comunicato ufficiale -, nel Sud della Sardegna, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, per Deiola è un ritorno in maglia bianca, già indossata nella prima parte della stagione 2016-2017, dove nel campionato cadetto totalizzò 14 presenze e una rete realizzata contro il Brescia".