Il Mundo Deportivo torna sull'interesse del Barcellona per Fabian Ruiz e spiega come il giocatore sia già stato messo al corrente del gradimento blaugrana. Il club catalano continuerà a seguire da vicino l'ex Betis, anche se è perfettamente consapevole delle difficoltà che potrà incontrare vista la posizione di forza del Napoli a livello contrattuale (scadenza 2023). Lo spogliatoio del Barcellona, o almeno quei giocatori con una particolare influenza, avrebbero comunque già dato il proprio via libera all'arrivo del giocatore al Camp Nou.