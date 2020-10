Lo storico amico di Sarri: "Tratta la risoluzione con la Juve, spero torni anche prima di Natale"

vedi letture

Aurelio Virgili, amico, confidente e confessore prediletto, a Tuttosport rivela che Maurizio Sarri è pronto a tornare in pista: "Penso e spero prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare". Su dove il tecnico potrebbe andare invece il pensiero di Virgili è quello di un tifoso: "Io come tutti i tifosi della Fiorentina, pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo. A Napoli? Perché no? Maurizio è un professionista e la separazione con De Laurentiis non ha cancellato il rispetto reciproco".