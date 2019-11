Lokomotiv-Juve, i voti ai tecnici - Sarri, il cambio paga. Semin sfortunato

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2

Un match point sofferto e patito quello strappato dalla Juventus alla RZD Arena di Mosca. Una vittoria allo scadere che garantisce così ai bianconero il passaggio agli ottavi con due giornate d'anticipo. Staccata la stessa Lokomotiv, a decidere la gara l'ingresso in campo e la rete allo scadere di Douglas Costa al 93'. Questi i giudizi dei due tecnici di Tuttomercatoweb.com dallo stadio moscovita.

Maurizio Sarri 6.5 Le scelte pagano. Quelle dei cambi, però. Perché dall'inizio opta una formazione con singoli che deludono, Rabiot su tutti. Rugani e Bonucci ancora non hanno grande sintonia ma quando Ronaldo è in serata così negativa, servirebbero le sortite degli altri campioni. Sarri mette dentro Douglas Costa e Dybala, cambia l'atteggiamento tattico in dieci minuti e allargare le maglie della Loko paga. Il brasiliano da trequartista non va, da esterno è il solito giocoliere meraviglioso di sempre.

Yuri Semin 6.5 Aveva promesso una squadra equilibrata. Mantenuta. Difende bene, attacca bene. La Lokomotiv non meritava la sconfitta, anche stavolta è stata punita dal colpo del campione. Però tranne Guilherme, di fatto non ci sono insufficienti nella formazione russa. Semin ha saputo dare equilibrio tra difesa e attacco, la carta Zhemaledtinov si è dimostrata vincente: niente difesa a tre ma tanta spinta sugli esterni. Paga la sfortuna e il tasso tecnico superiore degli avversari.