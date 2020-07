Lopez: "Non parlo di Tonali, è ancora un giocatore del Brescia. Pensiamo a domani, poi si vedrà"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto alla vigilia del match contro la Sampdoria. Tra i tanti temi toccati anche il mercato e il futuro di Sandro Tonali: "Non lo so, è un ragazzo molto giovane. Queste sono cose che fa il presidente con il ragazzo. Non so cosa succederà, ma se rimarrà saremo contenti. Preferisco non dare una mia opinione su Tonali. Lui è cresciuto nel Brescia, è importante ed è ancora un giocatore di questa squadra".

Come sta Donnarumma?

"Donnarumma ha avuto un affaticamento muscolare, non abbiamo voluto rischiarlo nella scorsa partita. Domani sarà a disposizione".

Domani cercherete di vincere per evitare di eguagliare il record negativo di 26 sconfitte?

"Più che alle statistiche si guarda al risultato. Sarebbe importante vincere, nonostante la squadra sia già retrocessa. Bisogna puntare a far bene".

Il 4-3-1-2 è una soluzione per il futuro? Ha già pensato ad un eventuale trequartista?

"Il modulo lo fanno i giocatori, poi si vedrà insieme alla società. Bisognerà parlare da domani in poi. Ora c’è questa partita, più che parlare di mercato bisogna fare una buona prestazione. Poi parleremo del futuro".