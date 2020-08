Lopez: "Ultima gara di Tonali al Brescia? L'unica certezza è l'addio di Gastaldello"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro la Sampdoria: "Abbiamo fatto il massimo, ma a volte non basta. Bisogna fare autocritica, dobbiamo tornare con la testa perché ci aspetta un campionato complesso. Cercheremo di riportare il Brescia dove merita".

Da dove si ripartirà visto che probabilmente questa è stata l'ultima gara di Tonali col Brescia?

"L'unica cosa certa è l'ultima gara di Gastaldello. Poi ci sarà un incontro con la dirigenza, lì si vedrà chi rimarrà o chi partirà. Di certo c'è solo che Daniele non gioca più, del resto non sono sicuro di nulla".

Le impressioni su questo finale di stagione?

"È stata una forzatura. Il ritmo sarebbe stato basso anche in caso di altri obiettivi, tutte le squadre sono stanche. Non si sono viste partite di serie A. È stata una cosa anomala per tutti, ci siamo adeguati a quello che dovevamo fare. Si è giocato sempre in mezzo alla settimana, penso sia stato forzato. Dovevamo ripartire, anche perché è ripartita l'Italia. Comunque non si sono viste gare da serie A".

Si è commosso per l'addio di Gastaldello?

"L'ho visto anche nell'allenamento di ieri, ti crolla un po' tutto. Io penso che abbia la testa giusta per vivere un momento difficile a livello personale. Mi sono rivisto un po' in lui, mi ricordo ancora quando ho smesso. Ora sicuramente arriverà il meglio".