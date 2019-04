Lorenzo Insigne vale squadre superiori a questo Napoli?

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Assente ingiustificato. Questa sera come una settimana fa, come troppo spesso capitato in questo 2019. Lorenzo Insigne non è riuscito a incidere nella gara che valeva una stagione. E' uscito dopo un'ora di gioco tra i fischi e gli applausi di un pubblico diviso. Dopo 60 minuti anonimi, in cui è stato neutralizzato dai difensori dell'Arsenal senza grosse difficoltà.

Valuterò eventuali offerte irrinunciabili. In una recente intervista, che ha fatto non poco discutere, l'attuale capitano del Napoli s'è espresso così. Ha aperto le porte ai grandi club, più che all'addio. Ha lanciato un messaggio a quelle 13-15 società europee che in questo momento hanno maggiori possibilità del Napoli. Più soldi, trofei e ambizioni.

Ma, rovesciando il discorso, forse la prospettiva diventa più interessante. Perché puntare su Insigne vorrebbe dire spendere almeno 80 milioni di euro per il cartellino (e forse a De Laurentiis nemmeno bastano) e 7-8 milioni a stagione netti d'ingaggio. Cifre da top player, da calciatore in grado di fare comunque e ovunque nel pieno della sua maturità calcistica (a giugno compirà 28 anni). Cifre che si intrecciano coi discorsi tecnici e disseminano qualche dubbio: Insigne è da grandissimo club?