Los Angeles Galaxy, Schelotto: "Sarebbe un sogno portare Higuain in MLS"

vedi letture

Guillermo Barros Schelotto, tecnico con un breve passato anche in Italia al Palermo e ora ai Los Angeles Galaxy in MLS, ha parlato a Tuttosport: "Higuain in California? Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti al mondo. Ho sentito che preferirebbe restare in Europa, ma mai dire mai nel calcio". Poi sull'addio di Ibrahimovic: "E' un fuoriclasse come Ronaldo e Messi. Perdere campioni del genere è una mancanza per qualsiasi squadra". Su altri profili che potrebbero interessare al club statunitense: "Khedira e Matuidi sono profili che potrebbero essere interessanti per noi ma non si può ancora sapere cosa accadrà nei prossimi mesi".