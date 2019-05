© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una lotta ancora tutta da decidere. Per l'ultimo posto, ma la corsa salvezza è ancora un terno al lotto. L'Empoli non sbaglia più un colpo e dopo aver battuto la Fiorentina ha regolato di misura anche la Sampdoria: al contrario Parma e Fiorentina incappano in due sconfitte pesantissime e nello scontro diretto del prossimo turno solo una delle due guadagnerà la salvezza matematica, se l'Empoli si ripeterà contro il Torino. Di seguito il calendario delle squadre coinvolte:

37esima giornata

18 maggio - Udinese-SPAL

18 maggio - Genoa-Cagliari

19 maggio - Parma-Fiorentina

19 maggio - Empoli-Torino

20 maggio - Lazio-Bologna