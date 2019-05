Lotta salvezza, Semplici salva la Fiorentina: "Sarà tra Empoli e Genoa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A inizio campionato la SPAL era inserita nelle griglie delle squadre che sulla carta dovevano giocarsi la salvezza fino all'ultima giornata. La squadra di Semplici invece è andata oltre le aspettative e già da qualche settimana può giocare con la matematica dalla sua parte. In conferenza stampa però il tecnico estense, storicamente simpatizzante per i colori della Fiorentina vista l'origine, ha risposto ad una domanda su quale sarà la squadra destinata a scendere in B con Chievo e Frosinone: "Non sono indovino, non mi pronuncio. La scelta però credo sia fra Genoa ed Empoli, dipende da tanti aspetti".