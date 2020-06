Luca Pellegrini e il futuro alla Juventus: "Darò il 110% per restare in quello spogliatoio"

Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999 attualmente in prestito al Cagliari, ma di proprietà della Juventus, parla, intervistato da La Gazzetta dello Sport, di un possibile futuro in bianconero: "La Juve? Quando entri in quello spogliatoio è un’emozione. Io CR7 lo prendevo alla Play. E’ un soddisfazione, una grande rivincita. Non sarà facile starci ma darò il 110 per cento. Un altro anno in prestito al Cagliari? Cagliari è una cosa positiva. Ma non conto solo io".