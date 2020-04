Lucas Leiva: "Avrei trascorso la quarantena in Brasile, ma la Lazio non mi ha autorizzato"

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva, nel corso di una diretta Instagram commenta il momento storico particolarmente difficile che sta vivendo: "C’è grande apprensione ed è triste sapere che tanta gente sta morendo. Però ci sono anche tanti episodi di collaborazione e solidarietà. L'isolamento? Mia moglie e i miei figli erano andati in Brasile quando qui la situazione è peggiorata e, tempo una settimana, è cominciato l'isolamento anche lì. Per questo hanno approfittato di alcuni voli disponibili per tornare e fare la quarantena qui con me in Italia. Ho pensato per un momento anche io di andare in Brasile, ma non avevo l'autorizzazione del club anche perché, una volta tornato, avrei dovuto fare due settimane di quarantena a casa".

E la ripresa? "Ora si sta parlando di come e quando riprendere il campionato. Ognuno la pensa in modo diverso. Dobbiamo imparare molto da questa quarantena".