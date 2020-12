Lucescu: "Pirlo come Conte? Due grandissime Juve, questa può vincere la Champions"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con la Juve, l'allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu è stato interpellato anche sulla Juventus di Antonio Conte e i suoi ricordi, da avversario, quando sedeva sulla panchina dello Shakhtar.

Quali analogie e quali differenze ci sono tra questa Juve e quella di Conte che ha affrontato con lo Shakhtar?

"Era una grandissima squadra anche quella di Conte. La Juve può giocare un tipo di gioco in grado di farle vincere anche la Champions League. Sta mettendo in campo giocatori di grande esperienza, fisicamente sono molto bravi. Ha avuto problemi come tutti. Il Covid ha equiparato il livello, senza pubblico e tifosi non è facile giocare e poi si perdono tanti giocatori ogni partita. Passato un po' questo momento, penso che la Juve tornerà a essere protagonista in Italia e in Europa".