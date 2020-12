live Dinamo Kiev, Lucescu: "Juve grandissima squadra, serve tempo. Ronaldo è essenziale"

18:20 - L’allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu presenta la sfida di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa.

19:04 - Mircea Lucescu prende posto: comincia ora la conferenza stampa dell’allenatore della Dinamo Kiev.

Pirlo ha parlato di poca personalità nel suo gruppo: quali possono essere i punti deboli di questa squadra?

"È una grandissima squadra, possono in tutti i momenti mettere due formazioni diverse. Dopo tanti cambiamenti hanno bisogno di tempo per mettere a punto i meccanismi di gioco. Ma sono convinto che riusciranno a dare la misura esatta del talento dei giocatori. Alla fine il valore c'è".

Quali analogie e quali differenze ci sono con questa Juve e con quella di Conte che ha affrontato con lo Shakhtar?

"Era una grandissima squadra anche quella di Conte. La Juve può giocare un tipo di gioco in grado di farle vincere anche la Champions League. Sta mettendo in campo giocatori di grande esperienza, fisicamente sono molto bravi. Ha avuto problemi come tutti. Il covid ha equiparato il livello, senza pubblico e tifosi non è facile giocare e poi si perdono tanti giocatori ogni partita. Passato un po' questo momento penso che la Juve tornerà ad essere protagonista in Italia e in Europa".

Senza Ronaldo la Juve ha vinto solo una partita su quattro: cosa cambia con e senza di lui? Vi siete concentrati su di lui?

"Lui è un giocatore essenziale per la Juve, la sua presenza infiamma tutta la squadra. Ha grande carisma, ha grande esperienza e tutti lo stimano. Come Ibra al Milan, Messi al Barcellona, Ramos al Real Madrid e Lewandowski al Bayern Monaco. Sono quei giocatori che non possono non fare parte del gruppo che sta giocando tutte le settimane. Lui è importantissimo, per quello che fa in campo e perché dà fiducia a tutta la squadra con la sua presenza ed è importante per la squadra avere un giocatore con questo carisma e queste caratteristiche".

Crede che il livello del calcio italiano si sia abbassato?

"Non credo. Il campionato italiano è riuscito ad attirare giocatori importanti in Europa, molto importanti. Credo che per questo sia tra i più seguiti, al livello di quello spagnolo e inglese. Sono convinto che il calcio italiano continuerà a essere uno dei più importanti al mondo".

19:10 - Termina ora la conferenza stampa di Mircea Lucescu.