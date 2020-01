© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Interessante intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports UK da Romelu Lukaku. Nel corso del botta e risposta, il centravanti belga ha svelato un retroscena relativo ad Antonio Conte: "Ti dice le cose in faccia. Nella gara di Champions League contro lo Slavia Praga giocai molto male e me lo disse di fronte a tutti, non mi era mai successo nella mia carriera. Mi ha detto che mi avrebbe tolto dopo cinque minuti se fosse accaduto di nuovo. Abbiamo giocato il derby di Milano subito dopo e ho giocato una delle mie migliori partite della stagione. Ha rafforzato la mia fiducia e mi ha svegliato allo stesso tempo. Conte lo fa con tutti, non importa chi sei. Tutti sono uguali. Lavori duro, ti alleni duramente e giochi. Se non fai quello che dice, non giochi".

Clicca qui per l'intervista integrale a Lukaku