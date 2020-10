Lukaku e D'Ambrosio regolano il Genoa. L'Inter espugna Marassi con un secco 2-0

GENOA-INTER 0-2 (64' Lukaku, 79' D'Ambrosio)

Prestazione convincente per l'Inter di Antonio Conte che a Marassi batte 2-0 il Genoa di Maran. Le reti, entrambe nel secondo tempo, portano le firme di Romelu Lukaku e Danilo D'Ambrosio.

Primo tempo a reti bianche - Nella prima frazione Inter che fa la partita e Genoa che difende con attenzione provando a far male in contropiede. Il più pericoloso dei nerazzurri è certamente Lautaro Martinez che si fa vedere dalle parti di Perin in due occasioni. Positivo l'impatto di Eriksen, alla seconda da titolare dopo la gara col 'Gladbach, che disegna lanci e filtranti per gli inserimenti dei compagni. Dall'altra parte i padroni di casa che grazie ad una prova difensiva concentrata e senza sbavature rischiano ben poco, nella prima frazione, e si fanno vedere con un paio di contropiedi di Pjaca e Ghiglione.

Il Genoa alza il pressing, Conte cambia presto - A inizio secondo tempo il Genoa prova ad alzare il baricentro e soprattutto la linea di pressing, andando a prendere l'Inter più alta. I nerazzurri trovano così qualche difficoltà in più nel proporre gioco, Conte se ne accorge e butta dentro prima del 60' sia Hakimi che Barella per Perisic ed Eriksen.

Lukaku, chi se non lui? Minuto 64': Barella è fresco e sguscia centrale in mezzo alle maglie rossoblù. Pallone profondo per Romelu Lukaku che salta secco Goldaniga e col sinistro batte Perin per lo 0-1. Il Genoa fatica a reagire, anche se i cambi di Maran riescono a dare un po' di freschezza e dinamismo alla squadra. Ma ancora una volta la qualità della rosa nerazzurra fa la differenza.

D'Ambrosio secondo gol stagionale - Ad una decina di minuti dal termine del match, l'Inter mette in ghiaccio il risultato: angolo di Brozovic dalla sinistra, Ranocchia corregge la traiettoria e per Danilo D'Ambrosio è un gioco da ragazzi battere per la seconda volta Perin da pochi passi. La rete dello 0-2 è di fatto quella che chiude la partita: il Genoa con le poche energie rimaste prova ad organizzare gli ultimi assalti, soprattutto con le scorribande di Pellegrini, ma la difesa di Conte regge l'urto senza particolari problemi. L'ultimo squillo è di Kolarov che allo scadere trova una bella conclusione da fuori area, ma Perin è attento. E dopo 3' di recupero l'arbitro Massa fischia la fine su risultato di 0-2 in favore dell'Inter.