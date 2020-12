Lukaku è inarrestabile: al 65' riporta l'Inter sul 2-1 e riaccende la speranza europea

Un gol tutto di Romelu Lukaku quello che al 65' riaccende le speranze dell'Inter in Europa. Il belga, in ripartenza, si fa servire in profondità, vince il corpo a corpo con Zakaria che sposta di fisico: decimo gol stagionale, terzo in Champions, stavolta con un diagonale che beffa l'incolpevole Sommer.