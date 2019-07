Lukaku e l'Inter prima del 20/07. Vuole sfidare lo United in nerazzurro

© foto di Imago/Image Sport

Il venti luglio prossimo a Singapore è in programma per la International Champions Cup l'amichevole di lusso fra Inter e Manchester United. Una sfida che, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Romelu Lukaku vuole giocare a tutti i costi con la maglia nerazzurra. Per questo motivo il centravanti belga farà di tutto per concludere il proprio trasferimento a Milano nel corso della prossima settimana. Nonostante si sia presentato al raduno del Manchester United, infatti, l'ex Chelsea ha già scelto il proprio futuro: in nerazzurro, con Antonio Conte.