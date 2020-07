Lukaku: "Giocare nell'Inter è un sogno che ho fin da bambino"

L'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato a Inter TV a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli. Il belga con i nerazzurri ha segnato 29 reti, mai così tante nella sua carriera in una sola stagione: "La gioia più grande? Giocare per l'Inter è un sogno che ho fin da bambino, farò sempre il meglio per la squadra. Il mio lavoro è far gol, ma l'obiettivo principale è vincere titoli".