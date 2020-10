Lukaku: "In Italia primo episodio di razzismo contro di me. Ma l'amore che c'è qui non c'è altrove"

"In Italia per la prima volta che ci sono stati episodi di razzismo nei miei confronti, ma io non voglio pensare a questa cosa. Quando sono arrivato in Italia subito ho sentito l'amore dei tifosi nei miei confronti e qui sto bene con la gente, come non capita in altri paesi". Parole e pensieri di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter che ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' nel corso del Festival dello Sport. "E' brutto giocare in uno stadio vuoto, loro danno a noi giocatori un'altra energia. Spero possano rientrare il prima possibile", ha detto.

