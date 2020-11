Lukaku-Lautaro talismano dell'Inter: con loro in rete i nerazzurri hanno sempre vinto

vedi letture

La sfida di questa sera contro il Real Madrid rappresenta un vero e proprio spartiacque nella stagione europea dell'Inter. Non è un caso che Antonio Conte abbia dichiarato ieri che per qualificarsi agli ottavi di finale "serviranno sette punti nelle ultime tre gare". Per centrare l'obiettivo, dunque, è meglio puntare sulle certezze, come quella rappresentate dalla coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Un tandem che è divenuto nel giro di poco tempo una delle coppie-gol più forti in circolazione, ma anche un talismano nerazzurro. Quando entrambi gli attaccanti vanno in rete, infatti, l'Inter ha sempre vinto. Fra la scorsa stagione e quella attuale è accaduto 11 volte, l'ultima delle quali contro il Torino domenica scorsa. Una statistica, questa riportata dal Corriere dello Sport, assolutamente non di poco conto.