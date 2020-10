Lukaku macchina da guerra: dal suo arrivo è lo straniero che ha segnato di più senza rigori

Romelu Lukaku non smette più di segnare. Quello contro il Genoa è il quinto gol in 5 partite di Serie A, il settimo a livello stagionale. Il belga, da quando è arrivato in Italia nell'estate del 2019, è il calciatore straniero che ha segnato più reti su azione in campionato, quindi escludendo i calci di rigore. In ta senso le sue 22 esultanze sono di più di quelle, per esempio, di Cristiano Ronaldo o Duvan Zapata. In Italia hanno fatto meglio di lui solo la Scarpa d'Oro Ciro Immobile e Ciccio Caputo del Sassuolo.