© foto di Dimitri Conti

La situazione di Romelu Lukaku, oggetto del desiderio sia di Juventus che di Inter, sta assumendo sempre più i contorni di un vero e proprio caso di mercato. Ieri il belga si era allenato con le giovanili dell'Anderlecht, ed oggi - giorno in cui era previsto invece il rientro per la ripresa - si è trattenuto ancora a Bruxelles, replicando la giornata di ieri. Un gran rifiuto, quello raccontato da Het Laaste Nieuws, che può essere interpretato come un segnale ulteriore di rottura con l'ambiente. Dal Manchester United, poi, trapelano solamente no comment. Certo è che il club oggi sia infastidito, visto che aspettava il belga al campo di allenamento della squadra in quel di Carrington.